Плетнёва поддержала идею о компенсации представительских расходов депутатам

Депутат Госдумы, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва поддержала идею о выплате парламентариям компенсации представительских расходов. Депутату Госдумы не хватает на жизнь зарплаты в размере 380 тысяч рублей

По словам Плетнёвой, у депутатов нет такой статьи "представительские расходы", а часто приходится искать спонсоров для организации различных социальных мероприятий или платить "из своего кармана", - передаёт "Говорит Москва".

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя рассказала, что из своей депутатской зарплаты она много денег тратит на так называемые представительские расходы. Как отметила Плетнёва, "никто бы не отказался от таких расходов". "Сейчас такая статья расходов есть у региональных депутатов", - рассказала она.

Депутат поделилась, что сама недавно была в детском доме и дарила одежду, которую приобрели спонсоры.

"Приходится спонсоров искать, каких-то благотворителей. Конечно, было бы хорошо, если бы нам выделили такие расходы. Но я думаю, никто этого делать не будет", - рассказала Тамара Плетнёва.

Зарплата депутата Госдумы составляет 380 рублей в месяц. Вера Ганзя сообщила, что тратит свою зарплату на представительские расходы.