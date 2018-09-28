На Украине обнаружили серьезную зависимость от России

Это уже похоже на истерику. Считающая, что воюет с Россией Украина вдруг обнаружила серьезную зависимость от Российской Федерации. Главный поставщик нефтяных продуктов на Украину оказался на половину российским. Почти 80% всех поставок бензина на Украину обеспечивают белорусские предприятия.

Главным поставщиком украинские издания называют Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Он на половину принадлежит компании «Славнефть», владельцем которой, в свою очередь, являются «Газпром-нефть» и «Роснефть».

Эта новость стала одной из последних публикаций на тему бензиновой зависимости экономики Украины. Сначала украинские СМИ рассказали о том, что белорусские предприятия решили уменьшить количество поставляемого Украине топлива. Авторство идеи ограничительных мер было переложено на россиян. Теперь информационные ресурсы воюющей непонятно с кем Украины и вовсе как будто бьют в набат из-за обнаруженной бензиновой зависимости.

Первые публикации заканчивались бравадой с объяснением аудитории принципов открытости рынков. Мол, Украина сможет запросто диверсифицировать поставки. Теперь СМИ просто констатируют факт: Украина зависит от России, Россия на Украине зарабатывает.