Социологи нашли связь между разводами и работой в офисе
28 сентября 2018, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Шведские социологи провели исследование и выяснили, связаны ли разводы и офисная работа. Анализировались данные о разнополых семейных парах в Дании, вступивших в брак с 1981 по 2002 года.
Дания была выбрана не случайно: в этой стране фиксируется больше всего разводов. За рассматриваемый социологами период распались около ста тысяч пар.
Интересно, что мужчины с высшим образованием разводились вдвое чаще ровесников, окончивших только школу или колледж. Чаще всего на развод подавали те, кто общался по работе с представителями противоположного пола. Мужчины, проводящие свое время в женском коллективе, уходили из семьи на 15% чаще других. Работающие в офисах женщины разводились на десять процентов чаще, сообщает Science..
А самыми крепкими оказались семьи библиотекарей и фермеров, среди женщин – занятых в области горной промышленности, фармацевтики и сельского хозяйства..
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