Золотые ноги - безумный пир во время экономической чумы

Высокая зарплата футболистов в России давно стала предметом зависти рядовых граждан, в основном вынужденных трудиться за скромное вознаграждение в стране, испытывающей не лучшее экономическое положение. Сами же спортсмены уверены в справедливости своих доходов: ежедневные изнурительные тренировки негативно влияют на здоровье. У футболистов должны быть средства для полноценного питания и отдыха.

Даже спортивные эксперты не станут возражать, что зарплаты российских футболистов действительно завышены. Однако всегда находятся причины объяснить такую несправедливость. Например, отсутствие лимита на величину заработной платы. В российском футбольном мире не принято устанавливать верхний придел гонорара в месяц или в год на каждого спортсмена. Если хотя бы один из клубов поступит таким образом, наиболее сильные игроки его покинут. Чтобы российские спортсмены не искали больших заработков за границей, на родине создают все необходимые условия для получения ими высоких гонораров.

Футболисты предпочитают скрывать свои ежегодные доходы от посторонних лиц. Прессе не всегда известна величина даже фиксированных вознаграждений. Дополнительные же выплаты подсчитать еще сложнее.

Рейтинг зарплат футболистов в России возглавляет гонорар Александра Кокорина. Уроженец Белгородской области был воспитанником московского «Локомотива». В 2008 году он перешел в «Динамо» и сотрудничал с этим клубом несколько лет. В 2013 году Кокорин перешел в «Анжи». Владелец клуба Сулейман Керимов предложил футболисту контракт на 19 млн евро. Спортсмен так и не успел выступить за «Анжи». В том же году Керимов сократил зарплаты игроков, что и заставило Кокорина вернуться в «Динамо», где он играл до присоединения к махачкалинской команде.

В 2016 году игрок перешел в «Зенит». Спортсмен стал участником скандального инцидента. После неудачи российской сборной на чемпионате Европы по футболу игроки Павел Мамаев и Александр Кокорин были замечены в ночном клубе Монте-Карло. Спортсмены вели себя неадекватно сложившейся ситуации, чем вызвали резкую критику со стороны интернет-сообщества и средств массовой информации. Несмотря на неудачу в 2016 году, Кокорин продолжает оставаться одним из самых востребованных российских футболистов. Его доход превышает 5 млн евро в год.



Также фигурирует в рейтинге баснословных заработных плат, на момент весны 2018, годовой оклад Бранислава Ивановича с «Зенитом», например, составляет 3,3 миллиона евро в год, за само подписание контракта на 2,5 года он получил 2 миллиона «подъемных». Таким образом, 3,3 млн + 0,8 млн = 4,1 млн.

Еще пример: ежегодный оклад Артема Дзюбы, составляет 3 миллиона, за подписание пятилетнего контракта с «Зенитом» он получил бонус в размере 3 миллионов евро. 3 млн оклада + 600 тысяч ежегодного бонуса = 3,6 млн. По неофициальным сведениям, в некоторых сезонах уровень доходов Дзюбы превысил годовые гонорары Александра Кокорина.

Федор Смолов - один из немногих русских футболистов, который зарабатывает не только на поле: с этого года он амбассадор Gillette и Beats (доходы от этих контрактов здесь не учтены), имеет годовой оклад в 2,9 млн евро.

Ещё по некоторым не официальным данным, Игорь Смольников или тот же Павел Мамаев, а также капитан московского «Спартака» Денис Глушаков получают около 2,6 млн евро в год.

Цифры не включают в себя премиальные, начисляемые по результатам. Все суммы – если вдруг вы невнимательно прочитали первый абзац – в миллионах евро!

Становится как-то не по себе при осознании, как роскошно можно пировать во время «экономической чумы» в стране, где уровень жизни падает. Однако очевидно, что гонорары футболистов падать не собираются, а как раз наоборот. Растут они, потому что практически все клубы спонсируются либо госкомпаниями, либо компаниями, работающими по государственным контрактам, либо вообще из госбюджета.



