В Госдуме вступились за Валуева, процитировавшего Шукшина
28 сентября 2018, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Евгений Федоров поддержал Николая Валуева, процитировавшего знаменитого Василия Шукшина. Ответ депутата Госдумы Николая Валуева женщине, заявившей, что ей стыдно жить бедной в богатой Росси, обсуждают в социальных сетях.
"Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым", - вспомнил Валуев цитату Шукшина. Федоров встал на его защиту, сообщает Nation News, сказав: "Цитата эта — классика, а классика уместна всегда, это же не он придумал. И на то она классика, что, как говорится, иногда глаза колет, но это наша история".
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказала о дополнительных мерах, которые собираются осуществлять власти по поддержке бедных россиян.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес