В Госдуме вступились за Валуева, процитировавшего Шукшина

Депутат Госдумы Евгений Федоров поддержал Николая Валуева, процитировавшего знаменитого Василия Шукшина. Ответ депутата Госдумы Николая Валуева женщине, заявившей, что ей стыдно жить бедной в богатой Росси, обсуждают в социальных сетях.

"Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым", - вспомнил Валуев цитату Шукшина. Федоров встал на его защиту, сообщает Nation News, сказав: "Цитата эта — классика, а классика уместна всегда, это же не он придумал. И на то она классика, что, как говорится, иногда глаза колет, но это наша история".

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказала о дополнительных мерах, которые собираются осуществлять власти по поддержке бедных россиян.