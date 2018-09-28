Формула расчета пенсий россиян может быть изменена

В России власти собираются изменить формулу расчета страховых пенсий граждан. Балльную систему, по которой пенсии рассчитывают с 2015 года, могут отменить. О том, что правительство кроме повышения пенсионного возраста намерено улучшить "основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия", - сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники в кабмине. Правительство одобрило законопроект о накопительной пенсии

Ранее в июне вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что правительство хочет отказаться от балльной системы расчета пенсий. Голикова еще будучи главой Счетной палаты отмечала, что балльная формула так и не заработала.

В настоящее время право на страховую пенсию получает гражданин достигший пенсионного возраста, имеющий трудовой стаж не менее девяти лет и заработавший необходимое количество индивидуальных пенсионных баллов.

При назначении пенсии накопленные баллы переводятся в рубли, их "стоимость" определяет и ежегодно индексирует государство. К этому прибавляется фиксированная выплата. По данным ПФР, на 1 января текущего года пенсионный балл равен 81,49 рублей, фиксированная выплата – 4982,9 рублей.

В 2018 году для получения права на страховую пенсию по старости человек должен отработать девять лет и заработать 13,8 пенсионного балла. К 2025 году требования изменятся. Стаж увеличится до 15 лет и заработать надо будет 30 баллов.

Пенсионный балл индексируется по уровню инфляции. Формула слишком зависит от зарплаты. Получается, что работник бюджетной сферы с низкой зарплатой получит низкую пенсию.

Напомним, Госдума приняла законопроект об увеличении пенсионного возраста на пять лет как для женщин, так и для мужчин.