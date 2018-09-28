//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певица Валерия поразила фанатов изменившимся стилем
- Гвинет Пэлтроу рассказала о послеродовой депрессии
- Леди Гага произвела фурор своим «королевским» нарядом
- Жена Александра Кержакова заявила, что футболист и не думал сохранять семью
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Формула расчета пенсий россиян может быть изменена
28 сентября 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
В России власти собираются изменить формулу расчета страховых пенсий граждан. Балльную систему, по которой пенсии рассчитывают с 2015 года, могут отменить. О том, что правительство кроме повышения пенсионного возраста намерено улучшить "основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия", - сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники в кабмине.
Ранее в июне вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что правительство хочет отказаться от балльной системы расчета пенсий. Голикова еще будучи главой Счетной палаты отмечала, что балльная формула так и не заработала.
В настоящее время право на страховую пенсию получает гражданин достигший пенсионного возраста, имеющий трудовой стаж не менее девяти лет и заработавший необходимое количество индивидуальных пенсионных баллов.
При назначении пенсии накопленные баллы переводятся в рубли, их "стоимость" определяет и ежегодно индексирует государство. К этому прибавляется фиксированная выплата. По данным ПФР, на 1 января текущего года пенсионный балл равен 81,49 рублей, фиксированная выплата – 4982,9 рублей.
В 2018 году для получения права на страховую пенсию по старости человек должен отработать девять лет и заработать 13,8 пенсионного балла. К 2025 году требования изменятся. Стаж увеличится до 15 лет и заработать надо будет 30 баллов.
Пенсионный балл индексируется по уровню инфляции. Формула слишком зависит от зарплаты. Получается, что работник бюджетной сферы с низкой зарплатой получит низкую пенсию.
Напомним, Госдума приняла законопроект об увеличении пенсионного возраста на пять лет как для женщин, так и для мужчин.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Журналистка при странных обстоятельствах пропала по дороге в Челябинск
//Общество
ЦБ отозвал лицензию у московского "Банка торгового финансирования"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Военкор назвал опасные для ополченцев Донбасса последствия фейковых «побед» ВСУ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Собянин подписал закон о соцподдержке граждан предпенсионного возраста
Маккартни признался в соперничестве с Ленноном во времена The Beatles
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
СМИ подсчитали стоимость поездки Порошенко на Генассамблею ООН
//Общество
//В мире
Бывший израильский разведчик объяснил страх властей США перед войной с Россией
//В мире
Киев намерен отправить в Азовское море полученные из США катера
//Новости СМИ2
//Общество
Валуев вспомнил Шукшина, отвечая на вопрос о бедности в России
//Спорт
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
//Общество
ТОП-3 самых крутых политических телеграм-канала по версии "Аргументов недели"
//В мире
//Общество
Экс-начальник ОВД предупредил о возможных злоупотреблениях со стороны полиции
//Общество
Ходаковский назвал подделкой и «подставой» фейковый компромат на Пушилина
//В мире
Экс-командир Чепиги рассказал, к чему готовил своего выпускника
//Общество
Мужчина из Перми выиграл в лотерею более 56 миллионов рублей
//Общество
//Авто
Новые правила регистрации транспортных средств вступают в силу 6 октября
//Общество
В Роспотребнадзоре сообщили о двух новых штаммах вируса гриппа
В Серпухове суд вынес решение в отношении мужчины, лишившего жену кистей рук