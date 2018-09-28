На Украину провели интернет из ДНР
28 сентября 2018, 14:29 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Интернет на подконтрольную Украине территории предоставляет компания-резидент Донецкой народной республики.В украинском секторе всемирной информационной среды разгорелся скандал. Украинский парламентарий Мустафа Найем написал в СБУ заявление на провайдера, который поставляет интернет в Авдеевке.
Это прифронтовая зона на подконтрольной официальному Киеву территории. Однако интернет местным жителям предоставляет компания из Донецкой народной республики.
«Формально компания с символическим названием "Онлайн-Украина" зарегистрировано в Запорожской области. Но вся база данных абонентов провайдера, сервера доступа и другое техническое оборудование также находятся на оккупированной территории»,— написал на своей фейсбук-страничке Мустафа Найем.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес