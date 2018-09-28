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Собянин подписал закон о соцподдержке граждан предпенсионного возраста

28 сентября 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин подписал закон о соцподдержке граждан предпенсионного возраста
фото: globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня подписал закон о социальной поддержке жителей столицы предпенсионного возраста. Вышеуказанный документ уже опубликован на официальном портале градоначальника.

В тексте закона, который вступит в силу 1 января 2019 года, указаны правовые основы предоставления дополнительных мер социальной поддержки россиян, которые проживают в Москве. Меры приняты для сохранения уровня социальной защищенности граждан, а также для их мягкой адаптации к обновленным условиям в пенсионной сфере.

Подчеркивается, что москвичкам, достигшим 55-летнего возраста и москвичам, которым исполнилось 60 лет, предоставят бесплатный проезд на общественном транспорте, в частности, на метро, а также бесплатный проезд на Малом кольце МЦК и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Кроме того, вышеуказанные категории граждан будут иметь право на бесплатное изготовление зубных протезов и их ремонт (оплачивается лишь стоимость драгметаллов и металлокерамики). Также они смогут бесплатно получить путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний. Гражданам предпенсионного возраста будут возмещать расходы на проезд по железной дороге к месту лечения.

В документе также указано, что одиноким жителям столицы окажут содействие в организации и осуществлении переселения в рамках реновации жилищного фонда столицы.

Москвичам, имеющим звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", помимо вышеуказанных льгот предлагается оставить льготы на оплату коммунальных услуг и жилого помещения в размере 50 процентов. Также им сохранят скидки на оплату телефонной связи и будут по-прежнему предоставлять ежемесячную городскую денежную выплату.

Вышеуказанные категории граждан до достижения пенсионного возраста будут иметь право на бесплатную диспансеризацию в медучреждениях, которые участвуют в территориальной программе ОМС Москвы. Также будет предоставлена дополнительная адресная помощь тем людям, которым исполнилось 50 лет и которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Кроме того, власти окажут помощь в обеспечении занятости москвичей предпенсионного возраста.

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