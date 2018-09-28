Правительство одобрило законопроект о накопительной пенсии

Сегодня на заседании правительства одобрен законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект, получивший сегодня одобрение кабинета министров, призван обеспечить права граждан на установление накопительной пенсии в системе обязательного страхования. Он имеет непосредственное отношение к закону о совершенствовании пенсионной системы, принятому вчера Госдумой в третьем, окончательном, чтении.

В частности, согласно внесенным поправкам, накопительную часть пенсии предлагается выплачивать с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Для тех, у кого накопительная часть пенсии составляет менее 5% от всей пенсии, предусмотрены разовые выплаты, уточняет РИА Новости.