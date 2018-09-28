Экс-начальник ОВД предупредил о возможных злоупотреблениях со стороны полиции

В МВД предложили разрешить дознавателям без решения суда получать доступ к информации по счетам физических и юридических лиц. Законопроект разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает РБК.

Экс-начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов рассказал о возможных злоупотреблениях со стороны полиции, пишет НСН.

«Если рассуждать как человек, я согласен с этим предложением. Часто действительно обстоятельства требуют быстрого принятия того или иного решения. Но вот как бывший начальник криминальной милиции, который работал больше 10 лет, и, зная, как некоторые недобросовестные сотрудники могут злоупотреблять своим правом, боюсь даже предположить, какие нарушения это может повлечь», - уточнил эксперт.