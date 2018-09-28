Ходаковский назвал подделкой и «подставой» фейковый компромат на Пушилина

Бывший глава МГБ ДНР Александр Ходаковский изучил запись СБУ, в которой кто-то намекает на возможность осуществления убийства Александра Захарченко.

Сама запись была опубликована накануне. «Аргументы недели» уже писали об этом. СБУ провела оперативную встречу с предположительным мошенником, который намекает на готовность совершить теракт в отношении главы Донецкой народной республики. Контакт оперативника состоялся в кафе в Анталии.

Бывший глава МГБ ДНР Александр Ходаковский также ознакомился с этой записью. Он назвал ее подделкой. Впрочем, как контрразведчик, он сделал допуск на то, что подобная встреча все же могла быть. Вероятность этого составляет один процент. И в этом случае публикация записи могла быть «подставой» фигуранта встречи.

В ходе дальнейшего анализа Ходаковский задается вопросом: а почему собственно встреча проходит в Турции, а не в Минске. И окончательно утверждается в выводе, что запись является подделкой.