Мужчина из Перми выиграл в лотерею более 56 миллионов рублей
28 сентября 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 28 сентября, стало известно, что житель Перми выиграл в лотерею баснословную сумму. Согласно последней информации, мужчина на днях стал счастливым обладателем 56 821 773 рублей.
К настоящему моменту не сообщается имя человека, которому удалось выиграть деньги. Не исключено, что мужчина еще не знает о свалившейся на него удаче.
Как сообщает РИА "Новости", 15 сентября другой житель Перми выиграл в лотерею 7 миллионов рублей. Известно также, что самую крупную сумму за всю историю современных российских лотерей получила жительница Воронежской области – ей досталось 506 миллионов рублей.
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