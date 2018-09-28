Мужчина из Перми выиграл в лотерею более 56 миллионов рублей

В пятницу, 28 сентября, стало известно, что житель Перми выиграл в лотерею баснословную сумму. Согласно последней информации, мужчина на днях стал счастливым обладателем 56 821 773 рублей.

К настоящему моменту не сообщается имя человека, которому удалось выиграть деньги. Не исключено, что мужчина еще не знает о свалившейся на него удаче.

Как сообщает РИА "Новости", 15 сентября другой житель Перми выиграл в лотерею 7 миллионов рублей. Известно также, что самую крупную сумму за всю историю современных российских лотерей получила жительница Воронежской области – ей досталось 506 миллионов рублей.