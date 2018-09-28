На Украине раскрыли «хитрый план» подготовки к морской войне с Россией
28 сентября 2018, 11:40 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
На Украине раскрыли «хитрый план» подготовки к морской войне с Россией Украинские СМИ заявили о хитром плане подготовки Украины к в войне с Россией на море.
Военно-морские силы Украины начали реализовывать концепцию построения москитного флота. Об этом рассказал украинским СМИ руководитель «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут. Он считается экспертом по военно-морской тематике в местной информационной среде.
План построения москитного флота назвали хитрым украинские СМИ, которые процитировали Тараса Чмута. Но по большому счету необходимость изменения концепции развития ВМСУ появилась после потери Украиной базировавшегося в Крыму флота. У военного флота Украины попросту нет денег для строительства больших кораблей.
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