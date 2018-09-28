Анатолий Литовченко: «Переброска воды из Смолино – важный социальный проект»

В Сухомесово стартовала работа насосной станции, которая перекачает переполненное озеро Смолино в обмелевшее Курочкино. Идею, которую предложил депутат госдумы Анатолий Литовченко два года назад, поддержал глава Южного Урала Борис Дубровский.

Для исполнения задачи было решено множество крупных и мелкий проблем.Для начала была отремонтирована старая насосная станция в поселке Сухомесово, затем решен вопрос ремонта трубопровода. Сейчас станция заработала в тестовом режиме - пока не закончатся гидравлические испытания, она будет качать воду по 3-5 часов в день (порядка 5 тысяч кубометров).

- Трубопровод, который не эксплуатировался свыше 20 лет, пришлось почти полностью заменить, - уточнил парламентарий. - А это несколько километров подземной магистрали. Все необходимые исследования, в том числе ихтиологические, проведены успешно, разрешения получены.

Напомним, что идею Анатолия Литовченко поддержал глава региона Борис Дубровский. Из областного и муниципального бюджетов были выделены почти 10 миллионов рублей.Благодаря переброске воды удастся решить вопрос с ливневками Ленинского района, которые в период дождей переполняются водой и топят жилые дома. Кроме того, пополнится водой и озеро Курочкино, на берегах которого расположены рекреационные зоны и садовые товарищества.

Анатолий Литовченко назвал это решение важный социальным проектом и поблагодарил главу региона за помощь.