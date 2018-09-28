В Свердловской области проверяют действия полицейских

В городе Каменск-Уральский Свердловской области начата служебная проверка в отношении сотрудников полиции. Поводом для проверки стали сообщения в прессе о неправомерных действиях полицейских.

«В связи с распространением в СМИ и сети Интернет материалов о неправомерных действиях сотрудников полиции в городе Каменске-Уральском Свердловской области в отношении несовершеннолетних местных жителей проводится служебная проверка», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проверяющие опросят сотрудников территориального органа внутренних дел, принимавших участие в расследовании уголовного дела, о котором идет речь в публикациях, появившихся в сети и в прессе. Действиям полицейских будет дана соответствующая правовая оценка. Информация о возможных нарушениях сотрудниками полиции требований ведомственных нормативных актов также будет проверена. В случае выявления нарушений со стороны сотрудников полиции они будут привлечены к дисциплинарной ответственности, рассказала представитель ведомства.

«Проведение служебной проверки в Каменске-Уральском Свердловской области взято на контроль руководством ГУСБ МВД России», - уточнила Ирина Волк.