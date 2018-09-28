Белгородским чиновникам запретили осуждать власть

Ранее такой запрет действовал неофициально, а теперь он прописан в этическом кодексе для муниципальных служащих. Теперь им запрещено не только писать в интернете критические комментарии, но даже ставить лайки под не хвалебными постами.



Распоряжение об утверждении этического кодекса белгородского чиновника подписано мэром города Константином Полежаевым и опубликовано на днях на официальном портале мэрии.



Чиновникам также запрещено публиковать фото- и видеоматериалы, критикующие российские органы власти. Вот такие идиотские документы, дискриминирующие без того нелюбимый народом институт власти, подписывают чиновники на местах Думал помог, а оказалось только навредил.



