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В ДНР стали известны полицейские-предатели Донбасса
28 сентября 2018, 10:42 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
База данных о бывших сотрудниках правоохранительных органов, которые сбежали с Донбасса, появилась в интернете.
В базе данных уже появился глава МВД Донецкой области, а также начальники Донецкой и Макеевской милиции. Их создатели сайта называют предателями.
«Граждане ДНР имеют право знать поименно милиционеров-предателей, которые старались раскрутить маховик преступности на Донбассе и посеять панику среди населения», — так пояснили владельцы ресурса идею открытия портала.
Добавлять информацию в базу может любой пользователь.
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