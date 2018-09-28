В ДНР стали известны полицейские-предатели Донбасса

База данных о бывших сотрудниках правоохранительных органов, которые сбежали с Донбасса, появилась в интернете.

В базе данных уже появился глава МВД Донецкой области, а также начальники Донецкой и Макеевской милиции. Их создатели сайта называют предателями.

«Граждане ДНР имеют право знать поименно милиционеров-предателей, которые старались раскрутить маховик преступности на Донбассе и посеять панику среди населения», — так пояснили владельцы ресурса идею открытия портала.

Добавлять информацию в базу может любой пользователь.