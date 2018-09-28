Выложено пророчество Нострадамуса о расцвете Сибири перед гибелью человечества
28 сентября 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Сибирь станет главным регионом на Земле перед гибелью человечества. Такое предсказание сделал французский астролог Нострадамус, говорится в заметке, опубликованной сетевыми СМИ.
Издание vistanews.ru пишет, что, согласно пророчеству Нострадамуса, в 2019 году Земля остынет. Это приведет к уничтожению жизни на планете.
Гибели человечества и животного мира будет предшествовать превращение Сибири в «мировой центр», отмечается в процитированном материале. Как предположил его автор, расцвет региона, спрогнозированный французским астрологом, будет связан с тем, что Россия останется единственной страной в Европе, которой удастся сохранить христианские традиции.
Ранее в отечественной прессе обнародовали предсказание американского масона Альберта Пайка, который назвал виновников Третьей мировой войны.
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