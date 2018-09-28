Выложено пророчество Нострадамуса о расцвете Сибири перед гибелью человечества

Российская Сибирь станет главным регионом на Земле перед гибелью человечества. Такое предсказание сделал французский астролог Нострадамус, говорится в заметке, опубликованной сетевыми СМИ.

Издание vistanews.ru пишет, что, согласно пророчеству Нострадамуса, в 2019 году Земля остынет. Это приведет к уничтожению жизни на планете.

Гибели человечества и животного мира будет предшествовать превращение Сибири в «мировой центр», отмечается в процитированном материале. Как предположил его автор, расцвет региона, спрогнозированный французским астрологом, будет связан с тем, что Россия останется единственной страной в Европе, которой удастся сохранить христианские традиции.

Ранее в отечественной прессе обнародовали предсказание американского масона Альберта Пайка, который назвал виновников Третьей мировой войны.