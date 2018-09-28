Сегодня в Москве может выпасть около 10% месячной нормы осадков
28 сентября 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 28 сентября, в Москве и Московской области может выпасть более 10 процентов сентябрьской нормы осадков. Соответствующую информацию ранее предоставили сотрудники погодного центра.
Синоптики отмечают, что за сегодняшний день в столице выпадет не менее восьми миллиметров осадков, хотя в этом месяце норма составляет 65 миллиметров. Предполагается, что в пятницу в Москве будет облачная и дождливая погода, температура воздуха будет достигать плюс 14 градусов.
Как сообщает РИА "Новости", ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что с начала сентября в городе выпало уже 110 процентов месячной нормы.
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