Сегодня в Москве может выпасть около 10% месячной нормы осадков

В пятницу, 28 сентября, в Москве и Московской области может выпасть более 10 процентов сентябрьской нормы осадков. Соответствующую информацию ранее предоставили сотрудники погодного центра.

Синоптики отмечают, что за сегодняшний день в столице выпадет не менее восьми миллиметров осадков, хотя в этом месяце норма составляет 65 миллиметров. Предполагается, что в пятницу в Москве будет облачная и дождливая погода, температура воздуха будет достигать плюс 14 градусов.

Как сообщает РИА "Новости", ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что с начала сентября в городе выпало уже 110 процентов месячной нормы.