Российские пограничники вновь закроют таджико-афганскую границу?

Как стало известно «АН», на саммите глав государств СНГ, который проходит в Таджикистане, Москва и Душанбе планируют договориться о возвращении российских пограничников на таджико-афганскую границу.

Как рассказал источник в Совете Безопасности России, последние события на реке Пяндж «похоже сломили сопротивление президента Эмомали Рахмона к сотрудничеству с Россией в сфере пограничного контроля». По данным СБ РФ, только на последние несколько месяцев боевики запрещенного в России движения «Талибан» совершили около 15 нападений на афганские КПП на границе с Таджикистаном. Убито более ста военнослужащих. Порядка 500 км речной границы с афганской стороны уже контролируется талибами.

«Это вызывает очень серьезную обеспокоенность в клане Рахмона. Конечно, талибам не нужен Таджикистан, но их успехи очевидно позволят таджикской радикальной оппозиции поднять голову. И это очень опасно для правящих элит. А уж если талибов сменят «игиловцы»! Поэтому по просьбе официального Душанбе уже с весны этого года прорабатывается вопрос возвращения наших пограничников на Пяндж», - говорит источник.

По его словам, если президентам удастся решить политические вопросы, то «без большого ажиотажа и шумихи в СМИ развертывание наших застав может начаться уже до конца этого года».