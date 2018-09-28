ЦБ сегодня лишил лицензии московский "Банк торгового финансирования". Согласно данным регулятора, на балансе организации образовался большой объем неработающих активов, в частности, недвижимости.

Проверка в "Банке торгового финансирования" выявила угрозу для вкладчиков и кредиторов. Кроме того, оказалось, что организация на постоянной основе проводила непрозрачные сделки, чтобы скрыть реальные масштабы кредитных рисков, сообщили в пресс-службе Банка России.

Известно, что по состоянию на 1 сентября 2018 года вышеуказанный банк занимал 292 место в банковской системе Российской Федерации.