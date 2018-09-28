Погода в Москве 28 сентября будет облачной и дождливой

В пятницу, 28 сентября, погода в столичном регионе будет по-прежнему пасмурной и дождливой, предупредили синоптики. Специалисты обещают, что к выходным осадки прекратятся, но теплее не станет.

Помимо зарядившего на весь день дождя, вышедших на улицу москвичей встретит еще и сильный ветер. Сегодня он будет дуть в западном и юго-западном направлениях со скоростью 7-12 метров в секунду, а при порывах может достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха в Москве сегодня не превысит отметки в 12-14 градусов выше нуля. К ночи столбики термометров опустятся до +3-5 градусов. Атмосферное давление сегодня остается пониженным – 737 миллиметров ртутного столба. На выходных ночные температуры могут опуститься до нулевой отметки.

Синоптики обещают, что уже на следующей неделе, в начале октября, в Москве и Подмосковье вернется сухая и солнечная погода. Воздух будет прогреваться в дневные часы до +15 градусов, сообщает «КП».