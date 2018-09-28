Работа аэропортов в Кемерово и Новокузнецке парализована из-за тумана

Утром в пятницу международные аэропорты Кемерово и Новокузнецка не принимают рейсы из-за густого тумана. Все самолеты приземлились на запасных посадочных площадках в соседних регионах.

Из-за тумана в Кемерово видимость составляет не более ста метров, влажность воздуха при этом – 99%. Три рейса, летевшие в Кемерово из Москвы, вынуждены были приземлиться в аэропортах Томска и Новосибирска. Задерживаются на неопределенное время и вылеты из кемеровского аэропорта.

Такая же ситуация наблюдается и в новокузнецком аэропорту «Спиченково». Рейсы, летевшие в Новокузнецк из Москвы и других городов, были перенаправлены на посадку в Новосибирск. Аналогично задерживаются на несколько часов вылеты нескольких рейсов из Новокузнецка, сообщает РИА Новости.