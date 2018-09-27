Онколог: "Снизить смертность, увеличить рождаемость – что может быть лучше?"
27 сентября 2018, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]
Кабинет министров планирует снизить смертность в России до уровня 10,9 на 1 тысячу человек к 2024 году. Об этом сообщается в Основных направлениях деятельности правительства.
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв прокомментировал планы правительства, пишет НСН.
«Декларировать можно все что угодно. Вся система оказания медицинской помощи сейчас находится в печальном состоянии, предпосылок к тому, что что-то изменится к лучшему, мы, практикующие врачи, пока не видим. Пока мы видим только рост проблем, снижения уровня образования, в том числе в онкологической сфере в целом. Безусловно, заявление само по себе прекрасное. Снизить смертность, увеличить рождаемость – что может быть лучше?», - считает специалист.
Ранее в Госдуме был принят законопроект о предоставлении работникам оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации, пишет Ридус. Экспертами подчеркивается, что это необходимо для того, чтобы диагностировать болезнь на ранней стадии. В особенности, идет речь об онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях.
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