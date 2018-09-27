Кабинет министров планирует снизить смертность в России до уровня 10,9 на 1 тысячу человек к 2024 году. Об этом сообщается в Основных направлениях деятельности правительства.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв прокомментировал планы правительства, пишет НСН.

«Декларировать можно все что угодно. Вся система оказания медицинской помощи сейчас находится в печальном состоянии, предпосылок к тому, что что-то изменится к лучшему, мы, практикующие врачи, пока не видим. Пока мы видим только рост проблем, снижения уровня образования, в том числе в онкологической сфере в целом. Безусловно, заявление само по себе прекрасное. Снизить смертность, увеличить рождаемость – что может быть лучше?», - считает специалист.

Ранее в Госдуме был принят законопроект о предоставлении работникам оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации, пишет Ридус. Экспертами подчеркивается, что это необходимо для того, чтобы диагностировать болезнь на ранней стадии. В особенности, идет речь об онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях.