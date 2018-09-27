В Москве‍ отопление включили в 90% жилых домов

Отопительный сезон в российской столице стартовал успешно. Об этом заявили в мэрии Москвы, отметив, что на сегодняшний день к теплу уже подключили более чем 90% объектов жилого фонда.

Как сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, тепло есть уже в 90% жилого фонда и в 93% объектов социальной сферы города.

Тепло в дома начали подавать 25 сентября. Как ранее сообщали АН, в первую очередь это коснулось соцобъектов, во вторую - жилых домов, а затем промышленных предприятий и офисов.

В столичной мэрии сообщили, что во время подготовки к отопительному сезону на объектах системы теплоснабжения были проведены профилактические работы и сделан ремонт.

Процесс подачи тепла занимает 5 суток. Чиновники отмечают, что если по истечении пяти дней у жителей возникнут проблемы с отоплением, необходимо сообщить об этом в службы города.