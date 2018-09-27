МЧС сообщило о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле

В Ярославле пожар в четверг вечером произошел на нефтеперерабатывающем заводе. В результате пожара пострадавших нет. По данным областного управления МЧС, сообщение о возгорании на ОАО "Славнефть-Янос" поступило в 19 :18 мск.

Пожарные расчеты выехали по адресу: Московский проспект, д.130. На месте возгорания работали 21 единица техники и 74 огнеборца. Менее, чем через 40 минут была объявлена локализация пожара. В 21 час 10 минут объявлена ликвидация пожара.

По данным МЧС, технологический процесс на нефтеперерабатывающем заводе не нарушался.