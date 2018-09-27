Минобороны РФ опубликовало видео ракетных пусков самолетов Су-30

Министерство обороны РФ опубликовало уникальные кадры ракетных пусков и авиабомбардировки корабельной группы условного противника самолетами Су-30СМ. Учения проводила авиация Южного военного округа (ЮВО). ОАК сообщила о самых востребованных российских боевых самолетах

Тяжёлые многоцелевые истребители Су-30СМ выполнили более 40 пусков управляемых ракет класса "воздух — поверхность" и сбросили около 20 авиабомб. Удары наносили по кораблям Черноморского флота и морским щитам-мишеням. Учения проводились в сложной радиоэлектронной обстановке.