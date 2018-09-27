Почти килограмм гашиша обнаружили у мигрантов в Солнечногорском районе
27 сентября 2018, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, почти килограмм гашиша обнаружила полиция у двух уроженцев ближнего зарубежья в деревне Рекино-Кресты Солнечногорского района.
«В ходе личного досмотра у злоумышленников изъяты свертки с веществом растительного происхождения. По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является гашишем, общим весом более 980 граммов», - рассказали эксперты. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также, как передает Телеинформ, за восемь месяцев 2018 года в Иркутской области зафиксировано 147 случаев отравления наркотиками.
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