Почти килограмм гашиша обнаружили у мигрантов в Солнечногорском районе

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, почти килограмм гашиша обнаружила полиция у двух уроженцев ближнего зарубежья в деревне Рекино-Кресты Солнечногорского района.

«В ходе личного досмотра у злоумышленников изъяты свертки с веществом растительного происхождения. По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является гашишем, общим весом более 980 граммов», - рассказали эксперты. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как передает Телеинформ, за восемь месяцев 2018 года в Иркутской области зафиксировано 147 случаев отравления наркотиками.