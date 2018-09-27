ДТП произошло вечером у аэропорта Внуково на Киевском шоссе, погиб человек

ДТП произошло вечером, в четверг, 27 сентября, недалеко от московского аэропорта "Внуково" на Киевском шоссе. По данным ГИБДД, два грузовика КамАЗ и легковой автомобиль Mitsubishi Pajero столкнулись на 29-м километре Киевского шоссе.

В результате аварии погиб один человек. Один человек пострадал. На месте происшествия работают полиция и медики. Причина аварии устанавливается.

В районе ДТП образовалась пробка. Появилась видеозапись с места происшествия на Киевском шоссе.