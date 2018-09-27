В Подмосковье мужчина рассек зонтом лоб женщине из-за плачущего ребенка

В подмосковном Видном мужчина на остановке общественного транспорта схватил за волосы молодую мать, которая не могла успокоить плачущего ребенка, рассек ей лоб зонтом, после чего скрылся. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

"Мужчина подошел ко мне. Ему было лет 50, седой, в черной куртке и джинсах. Он напомнил мне моего отца. Я сначала думала, что он хочет успокоить ребенка. Но он начал спрашивать: «Почему ребенок так орет?» Говорил, что я «пьянь», раз не могу его успокоить. Схватил меня за волосы, ударил наконечником зонта в лоб и рассек его. Когда увидел капающую кровь, то быстро ушел", - рассказала пострадавшая. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

На остановке никто даже не попытался помочь женщине. Она побежала за хулиганом, но не смогла догнать из-за маленького ребенка.