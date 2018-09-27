Ученые дали имя самой крупной птице в истории
27 сентября 2018, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Зоологического общества Лондона предложили новое имя для самой крупной птицы в истории. Для этого они пересмотрели классификацию эпиорнисовых, крупнейших птиц, когда-либо обитавших на планете. Об этом сообщается в журнале Royal Society Open Science.
Специалисты назвали птицу Vorombe titan. Она весила в среднем 640 килограммов. Об этом пишет Ридус.
"В итоге мы проанализировали 346 бедренных, голенопредплюсневых костей и цевок, а также определили возраст некоторых птиц с помощью радиоуглеродного анализа", - сообщили ученые.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес