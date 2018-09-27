Психиатр об очереди за iPhone: эти люди страдают шопоголизмом - ониоманией

В Москве завтра, 28 сентября, стартуют продажи новых моделей iPhone. Очередь за новинкой начала собираться на Тверской около магазина Apple несколько дней назад. Один из желающих купить новый айфон даже пытался установить палатку у магазина, но был задержан полицией.

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк прокомментировал поведение людей, стоящих сутками за гаджетом.

По словам психиатра, у этих людей лёгкая форма зависимости, - сообщает ТАСС.

"Мания в приобретении каких-либо товаров — это одна из разновидностей шопоголизма или по-научному — ониомании", - пояснил эксперт. Как объяснил психиатр, у людей с зависимостью от приобретения вещей определённой марки мозговой центр, отвечающий за удовольствие, гипертрофирован и требует постоянной стимуляции. Костюк посоветовал стоящим в очереди за iPhone обратиться к специалистам, чтобы освободиться от навязчивого желания.