Фобос оказался обломком Красной планеты

Как выяснилось, Фобос оказался обломком Марса, а не обычным астероидом. Это удалось узнать с помощью инфракрасного анализа, который провели американские геологи из Университета Стоуни-Брук. Об этом пишет Journal of Geophysical Research Planets.

Это предположение появилось у астрономов после детального изучения внешнего вида спутников, сообщает Ридус.

"После анализа спектр Фобоса мы сравнили со спектром метеорита Тагиш, который упал на Землю. Оказалось, что в таком спектре Фобос не похож на углеродистые метеориты, зато полностью совпал со спектром базальта — из этой вулканической породы состоит кора Марса", - рассказали ученые.