СБУ распространила фейковый компромат на Пушилина

Украинская контрразведка выложила запись разговора сотрудника СБУ с мужчиной, который намекает на желание убить Александра Захарченко.

Судя по сопроводительному пояснению к опубликованной записи, встреча состоялась в Анталии. Разговор проходит в ресторане «Yuvam». Один из сотрудников СБУ осуществляет скрытую видеосъемку из-за соседнего столика.

На начальных кадрах показан мужчина. Его украинские спецслужбы назовут помощником Дениса Пушилина. И дальше он будет беседовать с неким «неизвестным» мужчиной.

«Ну, это обыкновенная оперативная разработка», — так прокомментировал корреспонденту АН один из действующих сотрудников российских спецслужб: «К спецслужбам часто обращаются различные мошенники. Представляются они различными приближенными к публичным фигурам, и уверенно несут пургу про свои возможности, либо намерения».









Российский контрразведчик обратил внимание на манеру разговора собеседника «мошенника», который на видео представлен как некий неизвестный. Тот выстраивал диалог, как это делают оперативные сотрудники спецслужб, и пытался спровоцировать мужчину на рассказ, как тот планирует совершить некие действия. При других обстоятельствах это делается для подкрепления обвинительной позиции.

«Этот неизвестный явно оперативный сотрудник СБУ», — предположил сотрудник российских спецслужб: «Скорее всего, к "сбушкам" обратился мошенник. Они его отработали. С мужиком встретился опер, который в первых кадрах выходит с руками в карманах. На встрече мошенник нагородил всякой чуши. Ну, они его и слили видео в сеть. А вот, зачем СБУ эту запись распространила я не знаю. Ну, наверное, есть какие-то планы на этот счет».