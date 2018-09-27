Почему россияне избегают живого общения?

Смартфоны уже давно заменили людям живое полноценное общение. Телефоны часто используют для избегания живого общения с другими людьми. Так, например, поступает две трети российских пользователей, которые ради этой цели просто смотрят в экран.

Некоторые владельцы устройств стали всё чаще обращаться к приложениям и сервисам для решения бытовых задач и получения услуг, вроде заказа такси или еды, пишет NEWS.ru.

Однако когда даже нет необходимости в смартфоне, пользователи все же стараются не расставаться с ним.

По мнению специалистов, в личном общении есть масса деталей, а со смартфоном все по-другому.