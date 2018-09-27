Подозрительный мужчина напал на сотрудника полиции в метро в центре Москвы

Подозрительный мужчина напал на сотрудника полиции на станции метрополитена в центре Москвы. Нападение на стража порядка произошло на станции «Александровский сад» Филевской линии столичной подземки.

Источник в в правоохранительных органах рассказал, что напавших на полицейского мужчина находился в неадекватном состоянии, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

На данный момент злоумышленник задержан. К месту происшествия направлены дополнительные силы полиции. Насколько серьезно пострадал сотрудник полиции, на данный момент не уточняется. Все подробности происшествия в метрополитене устанавливаются.

В МВД уже опровергли информацию о нападении на сотрудника полиции в метро.