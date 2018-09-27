Одну из сестер, обвиняемых в убийстве отца, отпустили из-под стражи

Одну из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила, 17 сентября отпустили из-под стражи. Басманный суд Москвы принял решение изменить меру пресечения и освободить из СИЗО Ангелину Хачатурян.

Теперь девушка будет находиться под домашним арестом. Ангелина ранее раскаялась в содеянном. Две сестры - Мария и Кристина - еще находятся под стражей. Ожидается, суд тоже освободит их из-под ареста.

Ангелине Хачатурян, переведенной под домашний арест, будет запрещено входить в Интернет, по телефону общаться только со следователями. Она должна будет находиться дома после 19:00. Срок ее домашнего ареста - до 28 декабря.

Девочки не смогут общаться между собой, их, если освободят Кристину и Кристину, поместят в разные квартиры. Тело Михаила Хачатуряна со следами насилия было обнаружено 27 июля на лестничной клетке одного из московских домов. Были арестованы три дочки Хачатуряна. Девочки заявили, что отец издевался над ними.