В Министерстве труда России опровергли распространенную сегодня в СМИ информацию об отказе в нормативно-правовых документах термина "инвалид". В ведомстве пояснили, что в законе о социальной защите инвалидов понятие "инвалид", которое дается в первой статье этого документа, планируется уточнить в соответствии с нормами международного права. Минтруд намерен отказаться от использования термина "инвалиды"

В Минтруда, по рекомендации Комитета ООН по правам инвалидов, намерены проработать вопрос об уточнении понятия "инвалид" без отказа от использования самого слова в законодательстве. Ранее "Известия" написали, что Минтруд откажется от понятия "инвалид".

"Проработка этих и других положений законодательства будет осуществляться в 2019-2020 годах в тесном взаимодействии с общественными уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в Российской Федерации, с экспертным и научным сообществом", - сообщили в ведомстве.