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В Сочи пропала 12-летняя девочка
27 сентября 2018, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Сочи 23 сентября пропала 12-летняя девочка Валерия Яргина. Школьницу четвертый день ищут родственники, полиция, спасатели. По данным Следственного комитета, несовершеннолетняя девочка ушла из дома по улице Джигитской 23 сентября, и с тех пор на связь не выходила.
Следователи установили, что школьница ранее неоднократно уходила из дома, но впоследствии ее местонахождение устанавливали. По данному факту следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Приметы Валерии Яргиной:
На вид 16-17 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза зелено-карие, нос и губы средние, волосы черные до плеч. Была одета в джинсовые шорты темно-синего цвета и футболку камуфляжного цвета.
В полицию о пропаже Леры заявила ее мама. СКР призывает граждан не оставаться равнодушными при поступающих сообщениях о пропаже детей. Любые сведения, малозначительная на первый взгляд деталь могут оказаться важными при поисках пропавшего ребенка.
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