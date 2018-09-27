Волна подросткового насилия прокатилась по России

По столичным городам и окраинам России прокатилась волна подросткового насилия. И это вовсе не результат их причастности к арестантской субкультуре. Речь идёт о пробелах в воспитании. Оттого и статистика детской преступности неуклонно растёт. В 2017 году она увеличилась с 30 до 35 процентов.



И с этим надо немедленно что-то делать. А что именно сказала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая предложила пересмотреть воспитательные программы в школах.



Заявление детского омбудсмена прозвучало на фоне безобразных действий подростковых банд в Курганской области, которые кошмарят местное население уже не только ночью, но и в дневное время. Совсем уже обнаглели. И полиция бездействует. Массовые драки в Санкт-Петербурге, погромы в Нефтеюганске, что же происходит с нашими детьми?



Педагоги и психологи считают, что это последствия безделья и отсутствия авторитетов. Интернет захватил внимание подростков, никаких увлечений, хобби, никаких кумиров, никакого уважения. Это поколение запустили, пропустили, проморгали. Теперь его надо спасать, ведь от осинки не родятся апельсинки, и как снежный ком появятся поколения беспредельщиков.



