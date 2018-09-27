Медведев рассказал, как увеличились зарплаты россиян в 2018 году

Председатель правительства Дмитрий Медведев рассказал о росте реальных заработных плат россиян за восемь месяцев 2018 года. По сведениям главы правительства, зарплата в нашей стране в текущем году выросла более чем на восемь процентов. Голикова рассказала о снижении рождаемости в России

Выступая 27 сентября на заседании правительства, премьер напомнил, что зарплаты в России росли с 2000 по 2013 год, но в 2014 году они стали уменьшаться из-за снижения цен на нефть и введенных Западом антироссийских санкций. По словам Медведева, снижение зарплат удалось остановить при помощи повышения МРОТ, зарплат бюджетников и стабилизации экономики.

Премьер уверен, что Россия в будущем войдет в пятерку наиболее экономически развитых стран. Он отметил, что развитию российской экономики никакие санкции не помешают. Медведев подчеркнул, что наша страна в состоянии выстроить "современную, конкурентоспособную экономику" и выйти на темпы развития "выше мировых".