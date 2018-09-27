Голикова рассказала о снижении рождаемости в России

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальную сферу, рассказала, что в России на данный момент наблюдается существенное снижение рождаемости. Голикова привела данные: за семь месяцев текущего года (январь-июль) количество родившихся россиян составляет 928,9 миллиона человек.

По словам вице-премьера, рождаемость ниже смертности. Умерло за этот период людей больше. "Пока мы имеем естественную убыль населения ", — пояснила Голикова и добавила: "Сегодня мы наблюдаем существенное снижение рождаемости в результате того демографического спада, который связан с последствиями Великой Отечественной войны".

Как отметила Татьяна Голикова, в правительстве планируют в 2019 году предложить дополнительные меры по поддержке граждан по проекту "Демография".