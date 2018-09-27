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Как на Донбассе готовят диверсантов (Фоторепортаж)

27 сентября 2018, 17:00 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

Как на Донбассе готовят диверсантов (Фоторепортаж)
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Голливудское кино про супергероев по закону жанра обязательно показывает, как они учатся быть сверхчеловеками. В жизни эта тренировка выглядит не так эффектно, но она интереснее в разы. Этот репортаж о том, как на Донбассе готовят диверсантов.

«Одно хорошо — тащить вас далеко не нужно будет», — шутит командир взвода роты разведки Олег Призрак и бойцы смеются. Он только что рассказал разведчикам, почему не нужно брать с собой на выход мобильные телефоны: «У противника хорошие средства радиоразведки. Враг постоянно отслеживает обстановку на передовой и видит сколько мобильных телефонов находится в том или ином месте. И вот, представьте себе ситуацию. Противник видит, что на позиции постоянно есть 3-4 телефона. И вдруг появляется еще 12 новых аппаратов. Какие выводы он сделает?»

Одновременное появление дюжины новых аппаратов на позиции говорит о том, что туда зашла какая-то группа. Реакция на подобные новости у военных всего мира примерно одинаковая. Скорее всего, позицию накроют из артиллерии. Если корректировщик окажется опытным, обстрел будет достаточно точным. Группа будет уничтожена. Вот, Призрак и объясняет: «Одно хорошо — тащить вас далеко не нужно будет», — мол, подъедет грузовик с табличкой «груз 200». Тела погрузят на носилки, побросают в кузов, и отправят в морг.

Это у него такая манера — объяснять доходчиво. Можно было бы долго рассусоливать об опасности. А можно сразу же напугать реальными последствиями. Бойцы их примеряют на себя и...  смеются. У Призрака вся теория такая: она построена на чьем-то опыте. Больше, конечно, на своем. А он у Призрака уникален. Боевой путь взводного начался с Афганистана, который он прошел снайпером одного из подразделений спецназа ГРУ. К этому опыту добавился Карабах, и еще несколько горячих точек, про которые говорить нельзя.

Впрочем, про боевой опыт Олега Призрака корреспондент АН уже рассказывал в репортаже «Как работают диверсанты ДНР»  Это его группа вернула Донецкой народной республике километр земли. Это он забирал флаги с позиции украинских националистов. Это его боится украинская армия, и его бойцами пугают военнослужащих ВСУ. Олег Призрак — один из самых, как говорят в таких случаях, «крутых» разведчиков армии ДНР.

Этот репортаж — вторая серия, или как говорят, приквел первой части: рассказ о том, как они стали суперпрофессионалами армии ДНР.

Занятия у Призрака

Объяснение почему нельзя брать на выход мобильные телефоны было у Призрака в середине занятий. В самом начале разведчики отрабатывали прохождение по лесу.

«Ногу ставим вот, так», — показывает командир взвода. Он осторожно касается ступней почвы и, словно ощупывая ее, ворошит листву. Сейчас занятия по бесшумному прохождению по лесу. Призрак объясняет, что под листвой могут быть сухие ветки. Если на них наступить, хруст будет слышен далеко. Ветки и палки можно осторожно отодвинуть в сторону. Разведчики приступают к отработке навыка. И тут сразу видно у кого уже есть опыт, у кого его нет.

«Обрати внимание на бойца в уставных берцах», — показывает корреспонденту АН ветеран роты разведки с позывным Спикер (он служил в том же подразделении, но в другом взводе, а теперь объясняет журналисту нюансы отработки упражнений): «Это кто-то из молодых. У него обувь неудобная. Подошва толстая. Он не чувствует на что наступает. Ничего. Потом походит, сам поймет. По крайней мере, обувь будет подбирать точно по ноге».

Обувь, как и одежда для разведчика имеют огромное значение. До прихода во взвод к Призраку молодые бойцы часто гонятся за красотой и пытаются выглядеть как спецназовцы с рекламного плаката. Получается что-то агрессивно-пафосное, но бестолковое. Некоторые "крутые рэмбо" даже не меняют обувь со сменой сезона и круглый год ходят в обычных берцах.

«Выбор обуви очень важен», — объясняет Спикер: «Разведчик постоянно на ногах. Ходит он много. Если ботинки или кроссовки будут болтаться на ноге, ты быстро собьешь ногу. И опять же как ты будешь почву чувствовать в болтающейся обуви? Есть две болячки, которые сто процентов выбивают разведчика из строя: зубная боль и ноги. Из-за зубов боец не способен выполнять, вообще, никакие задачи. А из-за сбитых в кровь ног, он не может никуда идти».

Одежда должна быть удобной, не из синтетического материала. Во-первых, при высоких температурах искусственные материалы плавятся. Если рядом будет что-то сильно гореть, такой камуфляж больше причинит вреда. Во-вторых, синтетика не дышит и не отводит пот. Долго ходить в ней не получится. Кроме того, искусственные материалы плохо держат краску. Одежда выцветает и теряет свои маскировочные свойства.

И это тоже элемент подготовки разведчика — одежда. Ее своему взводу Олег Призрак подбирает сам: «В первую очередь обращаю внимание на маскировочные свойства ткани. Ее качество тоже имеет огромное значение. Важно, чтобы ткань дышала».

Еще важно, чтобы одежда была удобной, свободной. Подходящие готовые комплекты в магазине найти невозможно. Поэтому Призрак нашел швейного мастера, который научился шить камуфляж по предложенным ему лекалам. Олег привозит ему материал, и тот шьет полный комплект амуниции. Формулировка всех требований к форме — это тоже элемент подготовки разведчика. Своих бойцов Призрак этому тоже учит.

«Ты в этой одежде и обуви будешь работать, поэтому подбираешь ее тщательно», — комментирует Спикер объяснения Призрака: «Возьми, к примеру, «шершун». Легкая плотная ткань. Хорошо защищает от дождя. Стоять на блок-постах в шершуне поверх чего-нибудь теплого — милое дело. Но попробуй в шершуне подойти бесшумно к часовому. Кстати, хочешь покажу как это делается?»

Как диверсанты подходят бесшумно к часовому

Совсем без звука человек ходить не может: не позволяет слишком большой вес. Тех же кошек не слышно, даже когда они бегут по снегу, исключительно из-за малого веса. А человек хрустит. Как бы ты мягко ни ставил ногу, как бы плавно ни двигался, какие-нибудь звуки все равно издашь. Под ногами будут скрипеть песчинки, снежинки, тереться друг об друга камушки. Чем больше вес человека, чем тяжелее он опускает ногу, тем громче будет звук шагов. Кроме того, звуки будет издавать одежда. При ходьбе ткань трется и тоже издает звук.

Как бы ты осторожно ни подкрадывался, тебя будет слышно. Единственное, что может сделать человек: учесть шумы окружающей среды. Часовой — это тоже человек. И когда он ходит, тоже шумит. Этот нюанс учитывается при скрытом подходе к нему.

Пока Призрак учит своих бойцов ставить мягко ногу на землю, Спикер решил показать корреспонденту АН свой мастер-класс и отводит его в сторонку на асфальтовую дорожку. Бывший разведчик отходит на пять метров за спину, и просит просто идти, не оглядываясь и внимательно прислушиваясь к тому, что происходит сзади. Спустя пару секунд удается различить звуки крадущейся походки. Слышно, как Спикер приближается. Но по условиям задачи нужно просто идти вперед и слушать. Еще спустя короткое время бывший разведчик легонько стукает журналиста по плечу.

«Чтобы ты понимал, я просто подошел к тебе», — объясняет Спикер: «А теперь показываю фокус».

Мы разворачиваемся в другую сторону. Бывший разведчик опять отходит на пять шагов. Теперь у меня задача повернуться, когда я услышу, как ко мне подкрадываются.

Как это у него получилось, на тот момент, показалось настоящим фокусом. Я шел по асфальту и внимательно прислушивался ко всем звукам. Ни одного постороннего шума за спиной не было. А потом меня вдруг хлопнули по плечу. Каким-то непостижимым образом Спикер сумел с дистанции в пять метров подойти на расстояние полушага.

«Здесь я уже могу тебя снять»,— объяснил бывший разведчик.

Весь секрет Спикера заключался в том, что он двигался в ногу со мной. Звук моих шагов заглушал шум его шагов. А шуршание моей одежды точно также заглушало шуршание его камуфляжа. Это бывший разведчик объяснял, когда мы возвращались к месту проведения занятий Призрака. Там уже закончился перекур, и взводный показывал, как нужно снимать часового.

Как снимать часового

Призрак уже показал бойцам подход к часовому и объяснил, что нельзя ему смотреть в затылок. Любой человек чувствует взгляд в спину. При подходе к часовому смотреть нужно на поясницу. Теперь взводный держал в руке нож и показывал сам прием снятия часового.

«Наверняка в кино вы видели, как при снятии часового, вот, так режут горло», — показывал Олег Призрак бойцам движение, при котором просто проводят ножом по горлу: «Фигня это все. Он так орать будет, переполошит всю округу. Правильно будет делать иначе».

При снятии часового правильным будет не полоснуть ножом по горлу, а воткнуть оружие в шею в районе голосовых связок. Таким образом, ты сразу же лишаешь его возможности кричать. И дальше нужно не тянуть нож к себе, а наоборот, давить им от себя. Тогда снятие часового будет бесшумным.

«В кино все происходит запросто», — объясняет Призрак: «А в жизни часового способен снять далеко не каждый. Это чисто психологически тяжело».

Кто-то из молодых бойцов вспоминает как он первый раз застрелил противника. Тогда его бил мандраж сутки.

«Снять часового ножом тяжелее в разы», — объясняет Олег: «Когда ты стреляешь из автомата, находишься на значительном расстоянии. Все происходит без твоего участия. А тут ты подходишь вплотную».

Именно из-за психологического барьера часового снимают наиболее подготовленные бойцы. Иначе операция может сорваться. Раненый поднимет переполох. Задание будет провалено, а группа может попасть в капкан.

А по большому счету, даже опытным бойцам снять часового ножом достаточно тяжело. Им приходится преодолевать точно такой же психологический барьер. От молодых опытные разведчики отличаются только тем, что знают, как настраивать себя.

«Тут важно найти свою формулу», — объясняет Призрак.

Эта формула не менялась со времен Великой Отечественной войны. Еще тогда при снятии часового разведчики говорили сами себе: «Если не я его, то он меня убьет».

Движение в группе

«Противник с фронта!» — подал команду Призрак и троица мгновенно упала на землю. Участок поля, на котором лежали разведчики, ощетинился стволами автоматов. Бойцы приготовились к бою.

Они так и будут держать каждый свой сектор, пока Призрак объясняет молодым, что таким образом перекрывается целый участок фронта. Спустя некоторое время он поднимет группу, скомандует «Противник справа», — и группа опять займет оборонительную позицию на земле.

«При этом обязательно учитывайте, что нужно удерживать исключительно свой сектор», — объяснял взводный молодым: «Каким бы ни был плотным бой, не нужно пытаться помочь товарищам. Они и без тебя справятся. У тебя есть твой сектор. Ты должен держать только его. Потому что оттуда могут начать атаковать. Так и твоим товарищам проще. Они точно знают, что у них прикрыт тыл, и не нужно на него отвлекаться».

«Это такая круговая оборона», — объяснил корреспонденту АН Спикер: «Есть тактика изматывания подразделения, попавшего в засаду. Командир может затупить и перестроить подразделение во фронт для отражения нападения. И только-только группа растянулась в цепь, с фронта огонь прекращается и на подразделение обрушивается шквальный огонь слева. Опять приходится перестраиваться. Бойцы снова выстраиваются в цепь, но уже параллельно линии справа. Только они заняли положение, огонь с правой стороны прекращается, опять начинается обстрел с фронта. И так будет до тех пор, пока бойцы не измотаются. Они же не роботы. Это же не просто передвижение, это перебежка. Человек очень быстро вымотается, если будет бегать. А если группа заняла круговую оборону, перестраиваться не нужно. Группа готова отразить атаку с любого направления».

Это такая манера

«Чтобы подготовить полноценную группу, нужно минимум полгода», — объясняет Олег Призрак корреспонденту АН уже после занятий.

Он рассказывает о том, как подбирает бойцов. У него во взводе нет ни одного случайного человека. Отсев во взвод очень тщательный. С каждым Призрак беседует лично. Оставляет только тех, кто готов учиться.

Сначала Призрак показывает стойки с оружием. Это индивидуальная подготовка. Потом отрабатываются передвижения в двойках, тройках, в составе группы. Общую подготовку Призрак строит на собственном опыте. Он очень хороший учитель. Объясняет доходчиво — это у него такая манера: не рассусоливать об опасности, а сразу пояснить: «одно хорошо — тащить вас далеко не нужно будет»...

 

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ГД приняла в третьем и окончательном чтении закон о пенсионных изменениях

В четверг, 27 сентября, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. Данный проект принят с учетом всех поправок, предложенных президентом России.

//В мире

Клинцевич посоветовал британским СМИ назвать Боширова именем героя анекдотов

Клинцевич посоветовал британским СМИ назвать Боширова именем героя анекдотов

Член комитета по обороне Совета федерации Франц Клинцевич дал толковый конспирологический совет представителям западной прессы, выяснившим «настоящее имя» россиянина Руслана Боширова.

//Общество

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на пятницу

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на пятницу

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области на пятницу, 28 сентября. Соответствующую информацию днем в четверг предоставили специалисты Гидрометцентра.

//Происшествия

Вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск на Сахалине

Вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск на Сахалине

Сегодня в Северо-Курильске на острове Парамушир в Сахалинской области после выброса пепла вулканом Эбеко, находящимся в семи километрах от города, произошел пеплопад, сообщили в региональном МЧС.

//В мире

СМИ сообщают, что Индия приняла окончательное решение о приобретении С-400

СМИ сообщают, что Индия приняла окончательное решение о приобретении С-400

В средствах массовой информации утром в четверг, 27 сентября, появились сообщения о том, что руководство Индии приняло окончательное решение о приобретении у России комплексов С-400 "Триумф".

//В мире

Клинцевич: «Россия не собирается воевать с Украиной»

Клинцевич: «Россия не собирается воевать с Украиной»

Россия имеет все привилегии, чтобы быстро уничтожить украинский флот в Азовском море в том случае, если Киев все-таки решится на военный конфликт. Об этом пишет The American Conservative.

//Происшествия

Около 62 тысяч человек остались без света в Подмосковье

Около 62 тысяч человек остались без света в Подмосковье

В Московской области без электричества остались около 62 тысяч человек. Соответствующую информацию днем в четверг, 27 сентября, предоставили в Министерстве энергетики Российской Федерации.

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