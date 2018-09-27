Дмитрий Медведев упразднил правительственный Совет по русскому языку

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление об упразднении Совета по русскому языку при правительстве РФ. Совещательный орган существовал с 2013 года.

Постановление об упразднении Совета по русскому языку при правительстве Российской Федерации опубликовано на официальном портале правовой информации. Теперь Министерству просвещения предлагается представить в правительство РФ предложения по координации деятельности органов исполнительной власти и организаций по государственной поддержке и развитию русского языка.

Также ведомству предлагается представить в кабинет министров соображения по выработке согласованных предложений для их рассмотрения Советом по русскому языку при президенте Российской Федерации.

Правительственный Совет по русскому языку занимался рассмотрением ключевых вопросов в области государственной поддержки и развития русского языка. В сферу его компетенций также входила выработка предложений по совершенствованию государственной политики в области русского языка.