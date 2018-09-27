Госдума приняла во втором чтении закон о выходных для диспансеризации

Россияне, скорей всего, получат право на один дополнительный оплачиваемый выходной один раз в три года для прохождения диспансеризации. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в ГД.

Законопроект о предоставлении россиянам дополнительного выходного дня для диспансеризации, обсуждается в Госдуме уже второй год. Ряд думских комитетов рекомендовали принять законопроект в первом чтении. Однако правительство не поддержало инициативу и назначило дополнительные консультации.

Несмотря на то, что федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» обязывает работодателей обеспечивать условия для своевременного прохождения работниками диспансеризации, в действительности многим сотрудникам для прохождения медицинских осмотров приходится полагаться лишь на добрую волю своих работодателей.

Законопроект устанавливает предоставление россиянам один раз в три года дополнительного выходного с сохранением среднего заработка и рабочего места для прохождения диспансеризации. Ко второму чтению в него была внесена поправка, согласно которой пенсионеры и сотрудники предпенсионного возраста получат право на два дополнительных выходных один раз в год, сообщает РИА Новости.