27 сентября регион празднует день рождения и власти награждают лучших работников, спортсменов и многодетных родителей.

Так, 27 жителей Иркутской области получили государственные награды. Об этом сообщает ОТР. Один житель стал почётным гражданином области. Рабочим, инженерам и руководителям производств авиастроительной корпорации "Иркут" вручили медали ордена "За заслуги перед отечеством".

«Растим детей, учим, как раньше нас воспитывали наши родители. Мы оба тоже из многодетных семей. В моей семье было семеро вместе со мной – пять братьев и две сестры», - рассказал житель региона.

Также, как пишет Телеинформ, «Байкал-Энергия» 27 сентября в Кемерово со счётом 7:1 победила в игре со Студенческой сборной России. Это была первая победа иркутского клуба на Кубке России-2018.