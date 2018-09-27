Около 89 миллионов рублей направлено на решение мусорного вопроса в Челябинске

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский дал поручение Минфину региона направить 88.7 миллионов рублей на решение вопроса по вывозу мусора. Изменения в бюджет региона на ближайшие два года уже приняли депутаты местного ЗСО.

Глава Минфина Южного Урала Андрей Пшеницын уточнил, что деньги направят переработку и захоронение отходов, которые появились после закрытия городской свалки.