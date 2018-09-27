"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на пятницу

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области на пятницу, 28 сентября. Соответствующую информацию днем в четверг предоставили специалисты Гидрометцентра.

Москвичам рекомендуют пересесть сегодня на общественный транспорт

Согласно последним данным, погода в городе завтра будет являться потенциально опасной из-за сильного ветра. Как сообщается сегодня на официальном сайте Гидрометцентра, порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.



Метеорологи отмечают, что в столице и Подмосковье будет облачная и дождливая погода. Температура воздуха в ночное время составит 3-5 градусов выше нуля, а днем будет достигать 12-14 градусов.