Tele2: Челябинцы предпочитают настраивать тарифы

Жители Южного Урала оказались на 3 месте в России по популярности настройки тарифов. Как выяснили эксперты оператора сотовой связи Tele2, услуга пользуется большой популярностью в приложении «Мой Tele2».

Лидерами по объему пользователей личным кабинетом, где можно проверить расход пакетов и настроить свой тариф в виде конструктора, являются Москва и Питер, третьим стал Уральский регион.

Как рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин, благодаря ускоренному развитию LTE-сетей и обновлению линейки «Мой Tele2» число пользователей мобильным интернетом неизменно растет.

- Набирает популярность и приложение «Мой Tele2», которое открывает все преимущества тарифного конструктора – достаточно всего нескольких простых операций, чтобы собрать свой супертариф, - уточнил Олег Решетин. - Приложение также используют для обмена минут на гигабайты. Со времени запуска сервиса в октябре 2017 года наши клиенты наменяли примерно 50 петабайт трафика.