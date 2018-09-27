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Tele2: Челябинцы предпочитают настраивать тарифы
27 сентября 2018, 12:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Жители Южного Урала оказались на 3 месте в России по популярности настройки тарифов. Как выяснили эксперты оператора сотовой связи Tele2, услуга пользуется большой популярностью в приложении «Мой Tele2».
Лидерами по объему пользователей личным кабинетом, где можно проверить расход пакетов и настроить свой тариф в виде конструктора, являются Москва и Питер, третьим стал Уральский регион.
Как рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин, благодаря ускоренному развитию LTE-сетей и обновлению линейки «Мой Tele2» число пользователей мобильным интернетом неизменно растет.
- Набирает популярность и приложение «Мой Tele2», которое открывает все преимущества тарифного конструктора – достаточно всего нескольких простых операций, чтобы собрать свой супертариф, - уточнил Олег Решетин. - Приложение также используют для обмена минут на гигабайты. Со времени запуска сервиса в октябре 2017 года наши клиенты наменяли примерно 50 петабайт трафика.
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