Николаев прошел обряд благословения перед вступлением в должность главы Якутии

Айсен Николаев, победивший на досрочных выборах главы республики Саха (Якутия), перед вступлением в должность прошел традиционный якутский обряд благословения у знаменитого шамана.

Алгыс – традиционный якутский обряд благословения. Тот, кто его проводит, называется алгысчыт. Будущий глава Якутии Айсен Николаев проходил обряд у знаменитого алгысчыта (благожелателя) Афанасия Федорова. Благожелатель развел огонь, окропил землю кумысом и окурил Николаева дымом белой гривы коня и дерева, призвав на благословляемого божественное покровительство и защиту от всех напастей в жизни. Священная церемония состоялась в местности Ус Хатын.

«Афанасий Федоров, произнеся священный алгыс, попросил у верхних божеств покровительства и благословения для нового Ил Дархана (главы республики). Попросил для него крепкого здоровья, сил, энергии и успеха в его работе во благо родной республики и сплочения народа», - сообщила пресс-служба главы и правительства Якутского региона.

Торжественная церемония официальной инаугурации главы республики Саха (Якутия) состоится сегодня, сообщает РИА Новости.